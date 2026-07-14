Ritardatari del Lotto | i numeri su tutte le 11 ruote aggiornati

I numeri ritardatari del Lotto aggiornati all’estrazione di sabato 11 luglio 2026 sono disponibili. L’elenco comprende tutti i numeri in ritardo su ciascuna delle 11 ruote. Il numero più assente è il 40 sulla ruota di Napoli, che manca da 141 estrazioni. Seguono altri numeri con diversi ritardi, variando da pochi a più di 100 estrazioni. La lista fornisce una panoramica completa dei numeri più attesi in attesa di essere estratti.

I numeri ritardatari del Lotto aggiornati all'ultima estrazione, quella di sabato 11 luglio 2026. Ecco l'elenco completo dei numeri ritardatari del Lotto, ruota per ruota, in testa il numero 40 sulla ruota di Napoli che manca da 141 estrazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Lotto: 3 Numeri Fortunati su TUTTE le Ruote! Estrazione e Previsioni Oggi

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