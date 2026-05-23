Lotto estrazioni di sabato | i numeri ritardatari su tutte le ruote

? Domande chiave Quali numeri attendono da oltre cento estrazioni sulla ruota di Cagliari?. Come influirà l'assenza di jackpot di venerdì sulle giocate di oggi?. Dove si concentrano i ritardi più lunghi tra Bari e Napoli?. Quali cifre potrebbero sbloccare finalmente le ruote di Roma e Torino?.? In Breve Scadenza giocate Lotto e SuperEnalotto fissata per le ore 19:30 di sabato 23 maggio 2026.. Ritardo numero 41 a Cagliari dopo 105 estrazioni e numero 40 a Napoli dopo 112.. Assenza combinazioni da 6 e premi da 5+ nell'estrazione di venerdì 22 maggio.. Ritardo numero 17 a Roma per 90 estrazioni e numero 65 a Torino per 90.. Le estrazioni di Lotto e SuperEnalotto previste per questo sabato 23 maggio 2026 aprono una finestra temporale cruciale per i giocatori, con le giocate valide fino alle ore 19:30. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 24/01/2026

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