I Sonohra si esibiranno al RioFest di Tegoleto, in provincia di Terni, durante la seconda edizione del festival. L’evento si svolgerà venerdì 18 e sabato 19 settembre e sarà promosso dall’Associazione di Comunità locale. Il programma prevede musica, cultura e iniziative di inclusione, con la partecipazione di artisti di rilievo nazionale. La manifestazione si svolge nel centro del paese e prevede più eventi nelle due giornate.

I Sonohra sul palco del RioFest. La seconda edizione del festival di Tegoleto, promosso dalla locale Associazione di Comunità, sarà scandita da un programma ricco di iniziative tra musica, cultura e inclusione con la presenza di artisti di spessore nazionale che porteranno il loro contributo alle due giornate di venerdì 18 e sabato 19 settembre. Tra i grandi ospiti della prima serata rientreranno di diritto anche i Sonohra, storico duo pop-rock italiano formato dai fratelli Luca e Diego Fainello che vinsero il Festival di Sanremo nel 2008 nella categoria Giovani e che sono stati poi protagonisti di una carriera capace di conquistare il pubblico tra autenticità e qualità musicale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - RioFest, musica a Tegoleto. I Sonohra salgono sul palco

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