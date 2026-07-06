Podismo Appennino di corsa è un successo

Notizia in breve

Si è svolta a Sestola la seconda tappa del Circuito del Frignano, con la rinata corsa dei 4 Rioni ai piedi del Cimone. Oltre 100 atleti hanno partecipato alla gara competitiva di 10 chilometri, mentre più di 120 persone hanno preso parte alla corsa non competitiva. La manifestazione ha visto un percorso vario, che ha richiesto impegno e ha offerto momenti di divertimento ai partecipanti.