Podismo Appennino di corsa è un successo
Si è svolta a Sestola la seconda tappa del Circuito del Frignano, con la rinata corsa dei 4 Rioni ai piedi del Cimone. Oltre 100 atleti hanno partecipato alla gara competitiva di 10 chilometri, mentre più di 120 persone hanno preso parte alla corsa non competitiva. La manifestazione ha visto un percorso vario, che ha richiesto impegno e ha offerto momenti di divertimento ai partecipanti.
Seconda prova del Circuito del Frignano a Sestola con la rinata 4 Rioni ai piedi del Cimone. Oltre 100 i competitivi sul percorso di 10 chilometri, oltre 120 i non competitivi, numeri soddisfacenti per una gara con percorso vario, divertente e impegnativo. Coglie il successo il ’guglino’ Andrea Costi, vincitore del trofeo 2025, dopo una gara combattuta con il ritrovato Salvatore ’Sam’ Franzese, formiginese portacolori dell’atl.Reggio. Costi chiude in 44’47", Sam è a soli 5". Terzo arriva Alessandro Lombardi (Pol.Montefiorino), in 46’40". Completano la ’top five’ il santannese Francesco Bernardi (Atl.MdS, 47’57") e Davide Contri (Atl.Frignano, 51’29"). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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