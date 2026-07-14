Cinque medici sono sotto indagine dopo aver somministrato dosi di veleno considerate eccessive, in un caso di intossicazione da ricina avvenuta in Molise. La vicenda riguarda due vittime, una donna adulta e la figlia quindicenne, decedute dopo aver ingerito tossine di ricino. Le autorità valutano ora se i medici avessero ancora possibilità di intervenire per salvarle. La morte delle due persone è avvenuta in circostanze ancora da chiarire.

Hanno ingerito dosi massicce di veleno, ma forse potevano ancora essere salvate. Stiamo parlando dell’ormai telenovelica vicenda del mistero della ricina che continua a scuotere Pietracatella, in Molise, dove Antonella Di Ielsi e la figlia quindicenne Sara Di Vita sono morte dopo un’intossicazione da tossine del ricino. La perizia medico-legale di 838 pagine depositata alla Procura di Larino – si legge sul Messaggero - conferma alcuni punti fermi, ma lascia aperti gli interrogativi sull’autore del presunto duplice omicidio premeditato. Gli esperti hanno stabilito che madre e figlia sono decedute per “un’intossicazione acuta da tossine del ricino” e che la sostanza sarebbe stata assunta “verosimilmente tra il 23 ed il 24 dicembre 2025”, probabilmente attraverso un alimento o una bevanda contaminata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Ricina, "si potevano salvare": 5 medici rischiano grosso, cambia tutto

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