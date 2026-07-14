Relazione Agcom 2026 | TV ancora leader cresce lo streaming e cambia l' informazione

Notizia in breve

La Relazione Annuale 2026 di Agcom evidenzia che la televisione resta il principale mezzo di informazione, mentre lo streaming continua a crescere. Le piattaforme digitali e l'intelligenza artificiale stanno modificando modalità e contenuti dell'informazione. La relazione sottolinea come queste trasformazioni coinvolgano non solo aspetti tecnologici ma anche aspetti sociali, segnando un cambiamento nelle abitudini di consumo dei media. La regolamentazione si adatta a questi sviluppi, che stanno alterando il panorama comunicativo.