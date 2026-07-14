Relazione Agcom 2026 | TV ancora leader cresce lo streaming e cambia l' informazione

Da digital-news.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Relazione Annuale 2026 di Agcom evidenzia che la televisione resta il principale mezzo di informazione, mentre lo streaming continua a crescere. Le piattaforme digitali e l'intelligenza artificiale stanno modificando modalità e contenuti dell'informazione. La relazione sottolinea come queste trasformazioni coinvolgano non solo aspetti tecnologici ma anche aspetti sociali, segnando un cambiamento nelle abitudini di consumo dei media. La regolamentazione si adatta a questi sviluppi, che stanno alterando il panorama comunicativo.

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La Relazione Annuale 2026 di Agcom fotografa l'evoluzione  dei media tra televisione, piattaforme digitali, IA e nuove regole. Una metamorfosi che scavalca i confini del pur imponente progresso tecnologico per assumere i tratti di una vera e propria trasformazione antropologica. È questo il cuore pulsante della Relazione Annuale 2026 di Agcom, presentata alla Camera dei Deputati, un documento che fotografa un ecosistema in cui il. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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