Auditel i giovani riscoprono la TV | cresce l’uso tra streaming e digitale

Negli ultimi mesi, i dati raccolti da Auditel in collaborazione con Ipsos Doxa mostrano un aumento dell’utilizzo della televisione tra i giovani. La ricerca indica che, oltre ai servizi di streaming e alle piattaforme digitali, sempre più ragazzi e ragazze si rivolgono alla TV tradizionale. Questa tendenza contrasta con l’idea diffusa di un abbandono del mezzo, dimostrando invece una sua integrazione in un ambiente domestico in fase di evoluzione. I numeri riferiscono un nuovo modo di approcciare il mezzo televisivo.

Il rapporto Auditel-Ipsos Doxa smentisce i luoghi comuni: i giovani tornano alla TV, integrando streaming e digitale in un ecosistema domestico evoluto. Il mito del grande schermo in soffitta e di una generazione interamente assorbita dai piccoli display portatili viene oggi smentito con la forza dei dati. Il Secondo Rapporto Auditel-Ipsos Doxa, presentato nella prestigiosa cornice milanese del Palazzo della Veneranda Fabbrica del Duomo, delinea un profilo inedito dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni, rivelando un legame con la televisione che non solo resiste, ma si evolve e si rafforza attraverso i cambiamenti della vita. Non si... 🔗 Leggi su Digital-news.it

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