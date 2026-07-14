Regione e ANCI Campania | i temi strategici per il futuro dei territori

Nella Sala Giunta di Palazzo Santa Lucia si è svolto un incontro tra il presidente della Regione Campania e una delegazione di ANCI Campania, guidata dal presidente Francesco Morra. La riunione ha riguardato temi strategici per lo sviluppo dei territori regionali. Non sono stati diffusi dettagli sui contenuti discussi o sugli accordi raggiunti durante l'incontro.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolto, nella Sala Giunta di Palazzo Santa Lucia, un incontro tra il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e una delegazione di ANCI Campania guidata dal presidente Francesco Morra. Il confronto si è svolto in un clima costruttivo ed è stato dedicato ai principali temi strategici per il futuro della Campania. Al centro della riunione la necessità di rafforzare ulteriormente la collaborazione istituzionale, già avviata, tra la Regione e i sindaci. Particolare attenzione alle azioni comuni nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) e allo stato di avanzamento delle progettazioni finanziate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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