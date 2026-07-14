Reddito di Merito 2026 | media del 29 per 1000 euro voto di maturità 95 100 Tutti i requisiti e gli importi della nuova proposta di legge di Forza Italia

La proposta di legge di Forza Italia prevede un Reddito di Merito di circa 29.000 euro all’anno, pari a mille euro al mese, per studenti con voto di maturità di almeno 95100. La misura mira a sostenere gli studenti più meritevoli, in particolare del Sud, e si basa su un protocollo già sperimentato in Calabria. Tutti i requisiti e gli importi sono stati definiti nella proposta, che sta suscitando discussioni nel paese.

Mille euro al mese per studiare e restare. Non è un sogno, ma la proposta che sta facendo discutere il Paese. Il Reddito di Merito, ispirato a un protocollo già sperimentato in Calabria, promette un contributo economico agli studenti universitari più bravi per arginare l'emorragia di talenti dal Sud. L'articolo Reddito di Merito 2026: media del 29 per 1000 euro, voto di maturità 95100. Tutti i requisiti e gli importi della nuova proposta di legge di Forza Italia . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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REDDITO DI MERITO, FINO A 1.000 EURO PER GLI STUDENTI MIGLIORI

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