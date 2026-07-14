La Capitale, nel confronto reddituale di MappaRoma con Milano e Napoli, si pone nel mezzo. Ma con evidenti differenze geografiche. Nella metropoli lombarda (prima seguita da Bologna e Roma) infatti il modello è concentrico: nei quartieri più esclusivi e nelle zone centrali si concentrano i più alti, in quelli più periferici e di edilizia popolare i più bassi. E così a Pagano-CityLife — appena fuori dal centro nella zona dell’ex Fiera — si raggiungono i 97mila euro. Ben più alto, di 20mila euro, rispetto al massimo romano. A seguire si trovano i quartieri del centro storico: Sant’Ambrogio-San Lorenzo (90mila), Castello-Montenapoleone Brera (85mila) e San Babila-Tribunale (74mila). 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Redditi, la Capitale si piazza terza: nel confronto con Milano è staccata di 10mila euro

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