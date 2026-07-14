Redditi la Capitale si piazza terza | nel confronto con Milano è staccata di 10mila euro
Roma si colloca al terzo posto tra le città italiane analizzate, con un reddito medio inferiore di circa 10.000 euro rispetto a Milano. La differenza tra le due città si evidenzia in modo netto, mentre Napoli si posiziona più in basso nella classifica. Il confronto si basa sui dati di MappaRoma, che evidenziano le disparità di reddito tra le principali aree urbane del Paese.
La Capitale, nel confronto reddituale di MappaRoma con Milano e Napoli, si pone nel mezzo. Ma con evidenti differenze geografiche. Nella metropoli lombarda (prima seguita da Bologna e Roma) infatti il modello è concentrico: nei quartieri più esclusivi e nelle zone centrali si concentrano i più alti, in quelli più periferici e di edilizia popolare i più bassi. E così a Pagano-CityLife — appena fuori dal centro nella zona dell’ex Fiera — si raggiungono i 97mila euro. Ben più alto, di 20mila euro, rispetto al massimo romano. A seguire si trovano i quartieri del centro storico: Sant’Ambrogio-San Lorenzo (90mila), Castello-Montenapoleone Brera (85mila) e San Babila-Tribunale (74mila). 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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