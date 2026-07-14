Una donna di 28 anni sta cercando i genitori del suo bisnonno, abbandonato nel 1886 avvolto in tessuto pregiato. Nei documenti dell’ospedale è indicato il nome della madre del bisnonno. Nell’Archivio di Stato ha trovato la data di nascita del bisnonno, che non conosceva. La donna ha riferito che il bisnonno non sapeva nulla di chi lo avesse abbandonato.

La ricerca di Melissa Marchi per cercare i suoi antenati: «Il mio bisnonno non sapeva nulla di chi l'avesse abbandonato. Nell'Archivio di Stato ho trovato la sua data di nascita. Ho anche fatto il test del Dna». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Ravenna.

© Corrieredibologna.corriere.it - Ravenna, la 28enne che cerca i genitori del bisnonno Umberto: «Fu abbandonato nel 1886, era avvolto nel lino più pregiato. Nelle carte dell'ospedale c'è il nome di sua mamma»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

È diventata un nome nel mondo dell’arrampicata per aver conquistato alcune tra le vie più difficili. Nata in Egitto e dal 2005 in Italia, racconta la sua storia difficile nel libro che presenta domenica 17 maggio al Salone del Libro di TorinoDomenica 17 maggio, al Salone del Libro di Torino, viene presentato un libro che racconta la storia di un’atleta di arrampicata.

Andrea Morricone, nel nome del padre Ennio: “La sua musica meravigliosa e giusta. Più passa il tempo, più lo vedo grande”Andrea Morricone, figlio del compositore scomparso, ha commentato che la musica di suo padre rimane viva e presente in tutto il mondo, suscitando...

Temi più discussi: Ravenna24, cinegiornale della settimana n. 28 / 2026; Ravenna, basket B nazionale: Brigato rinnova con l'Orasì per la terza stagione; Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 2026/28 (e dove sono vuote); Silvestrone non fu avvisato. L’appello annulla una condanna: Non dovevo finire in carcere.

Ravenna, la 28enne che cerca i genitori del bisnonno Umberto: Fu abbandonato nel 1886, era avvolto nel lino più pregiato. Nelle carte dell'ospedale c'è il nome di sua mammaLa ricerca di Melissa Marchi per cercare i suoi antenati: Il mio bisnonno non sapeva nulla di chi l'avesse abbandonato. Nell'Archivio di Stato ho trovato la sua data di nascita. Ho anche fatto il tes ... corrieredibologna.corriere.it

Ravenna. Senza casa né permesso di soggiorno. Si barrica nel bagno del cinema JollyPermesso di soggiorno scaduto, niente casa né un alloggio, nemmeno un riparo provvisorio in cui passare la notte. E che notte, considerato il ... corriereromagna.it