Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 14 luglio
La Juventus ha inserito Oyarzabal e Balogun in lista di possibili acquisti nel caso in cui non si concretizzi il trasferimento di Kolo Muani. La lista di Carnevali si è ampliata con l'inserimento di Belghali, che potrebbe rafforzare la fascia laterale della squadra.
Oyarzabal e Balogun nella lista della Juventus in caso di mancato arrivo di Kolo Muani. Si allarga la lista di Carnevali, ultimissime Belghali nella lista della Juve per rinforzare la fascia. Conviene investire sull’algerino? Cosa dicono i numeri Juventus Next Gen, ecco Konate! Visite mediche al J Medical per il nuovo rinforzo dei bianconeri – VIDEO Juventus Next Gen, inizia la stagione 202627: ritiro, staff e amichevoli estive. Ufficiale il programma dei bianconeri La Top 5 dei gol della stagione 202526 della Juventus: dall’Under 15 alla Next Gen, le migliori perle scelte da Marcu al Grosseto, è ufficiale! Il portiere ex Juventus lascia i... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Le prime pagine dei quotidiani 04 Maggio 2026
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