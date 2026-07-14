Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 14 luglio

Da juventusnews24.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Juventus ha inserito Oyarzabal e Balogun in lista di possibili acquisti nel caso in cui non si concretizzi il trasferimento di Kolo Muani. La lista di Carnevali si è ampliata con l'inserimento di Belghali, che potrebbe rafforzare la fascia laterale della squadra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Oyarzabal e Balogun nella lista della Juventus in caso di mancato arrivo di Kolo Muani. Si allarga la lista di Carnevali, ultimissime Belghali nella lista della Juve per rinforzare la fascia. Conviene investire sull’algerino? Cosa dicono i numeri Juventus Next Gen, ecco Konate! Visite mediche al J Medical per il nuovo rinforzo dei bianconeri – VIDEO Juventus Next Gen, inizia la stagione 202627: ritiro, staff e amichevoli estive. Ufficiale il programma dei bianconeri La Top 5 dei gol della stagione 202526 della Juventus: dall’Under 15 alla Next Gen, le migliori perle scelte da Marcu al Grosseto, è ufficiale! Il portiere ex Juventus lascia i... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

rassegna stampa juve prime pagine quotidiani sportivi 8211 14 luglio
© Juventusnews24.com - Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 14 luglio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Le prime pagine dei quotidiani 04 Maggio 2026

Video Le prime pagine dei quotidiani 04 Maggio 2026

Notizie e thread social correlati

Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 14 maggioEcco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, giovedì 14 maggio, dedicate alla Juventus.

Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 14 giugnoLe prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, domenica 14 giugno, sono state analizzate dalla redazione di JuventusNews24.

Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 luglio: la rassegna stampa; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 luglio: la rassegna stampa; Le Prime Pagine dei giornali di sabato 11 luglio 2026; AVVENIRE * 07/07/2026 - PRIMA PAGINA GIORNALE (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI QUOTIDIANO.

rassegna stampa juve primeRassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 14 luglioRassegna stampa Juve: ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, martedì 14 luglio ... juventusnews24.com

rassegna stampa juve primeRassegna stampa, le prime pagine di oggiTonali vola da De Zerbi per 116 milioni, la rivoluzione di Fabregas al Como scuote San Siro e la Juve affronta la bufera Di Gregorio mentre Kane trascina l'Inghilterra. calciohellas.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web