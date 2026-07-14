Rapporto sull' attuazione delle norme | il governo tocca i massimi storici e sblocca il 99,3% dei fondi

Notizia in breve

In poco più di quattro anni, il governo ha sbloccato il 99,3% dei fondi previsti e ha raggiunto livelli storici nell’attuazione delle norme. La recente relazione sul monitoraggio dei provvedimenti legislativi conferma che l’esecutivo ha portato avanti con successo l’attuazione delle leggi, smentendo le critiche delle opposizioni. I dati evidenziano un’attività normativa e concreta, con risultati misurabili e certificati.