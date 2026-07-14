Rapporto sull' attuazione delle norme | il governo tocca i massimi storici e sblocca il 99,3% dei fondi
In poco più di quattro anni, il governo ha sbloccato il 99,3% dei fondi previsti e ha raggiunto livelli storici nell’attuazione delle norme. La recente relazione sul monitoraggio dei provvedimenti legislativi conferma che l’esecutivo ha portato avanti con successo l’attuazione delle leggi, smentendo le critiche delle opposizioni. I dati evidenziano un’attività normativa e concreta, con risultati misurabili e certificati.
In quattro anni scarsi di governo, l’esecutivo di Giorgia Meloni ha portato risultati concreti che sono certificati dai numeri, indiscutibili. L’ultima relazione sul monitoraggio dei provvedimenti legislativi smentisce nei fatti i soliti soloni delle opposizioni, offrendo la fotografia di un esecutivo che non solo legifera, ma realizza. Al 30 giugno 2026, infatti, il governo Meloni dimostra una capacità di messa a terra dei provvedimenti senza precedenti, segnando un punto di svolta storico nel rapporto tra Stato, cittadini e imprese grazie a una drastico taglio del superfluo nella burocrazia ministeriale. L'indicatore più significativo di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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