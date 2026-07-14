Rapina in villa | domestici picchiati dai banditi ma in casa non c’è nessuna cassaforte

Sabato sera, due rapinatori armati di pistola, con volto coperto e giubbotto antiproiettile, sono entrati in una villa di Bergamo. Hanno picchiato i domestici, presenti in casa, ma non sono state trovate cassaforti o altri oggetti di valore. I banditi sono fuggiti senza portare nulla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.

Bergamo. Rapinatori in azione sabato sera, nella villa di un imprenditore. Due banditi, a volto coperto, armati di pistola e con giubbotto antiproiettile, hanno fatto irruzione in un’abitazione di via dello Statuto. Dopo aver rovistato nelle stanze della villa, i malviventi si sono imbattuti nei tre domestici di origini boliviane, padre e madre sessantenni e il figlio trentenne, da anni al servizio dell’imprenditore, che non si trovava in casa. I tre sono stati presi a calci e pugni e il trentenne è stato soccorso e portato in ospedale per le ferite al volto. Sulla rapina indaga la polizia, intervenuta con la Squadra mobile e la Scientifica. In casa non c’era nessuna cassaforte e i due sono scappati a mani vuote su un’auto di grossa cilindrata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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