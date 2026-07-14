Ranucci | attentato a giornalista donna della banda non risponde a pm**

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Si è avvalsa della facoltà di non rispondere Marika De Filippis, la donna arrestata lo scorso 30 giugno insieme ad altre tre persone con l'accusa di aver organizzato e compiuto l'attentato dinamitardo fuori dall'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. L'interrogatorio si è svolto in videoconferenza da Avella, nell'Avellinese, dove la donna si trova ai domiciliari. A lei e agli altri tre, detenuti nel carcere di Rebibbia, la procura contesta le accuse, a vario titolo, di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, con l'aggravante del metodo mafioso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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