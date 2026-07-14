Dal 14 luglio, 15.000 copie del libro “Racconti di Sabaudia 2026” vengono distribuite gratuitamente ai passeggeri al Terminal 1 dell’aeroporto internazionale e dal 17 luglio sulle spiagge laziali. Questa è la dodicesima edizione dell’iniziativa, che promuove la lettura e la scrittura. La distribuzione avviene nelle principali aree di transito e relax della regione.

Dodicesima edizione per i Racconti di Sabaudia, il libro estivo in distribuzione gratuita ai lettori con una tiratura unica di quindicimila copie dal 14 luglio agli imbarchi del Terminal 1 dell'Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci e dal 17 luglio sulle spiagge laziali, quale incentivo alla lettura e alla scrittura. Progetto editoriale evoluto negli anni nei suoi contenuti, non solo racconti di chi scrittore non è, ma anche narrativa per riflettere su temi sociali che affliggono la nostra società. Un'edizione che ha contato sulla disponibilità del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, della Polizia... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Racconti di Sabaudia 2026: Al via la dodicesima edizione del libro

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