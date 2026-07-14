Le alte temperature stanno riducendo l’efficienza della raccolta dei rifiuti, con alcune zone della città che hanno visto accumuli di spazzatura. Le segnalazioni sono aumentate nei giorni scorsi, anche a causa di uno sciopero del personale. Le autorità hanno chiesto scusa ai cittadini e hanno comunicato che stanno intervenendo per risolvere la situazione.

Le alte temperature incidono anche sull’efficienza del servizio di raccolta rifiuti. Le segnalazioni di accumuli di rifiuti in alcune zone della città non sono mancate nei giorni scorsi, anche a seguito dello sciopero. Il Comune di Lucca e Sistema Ambiente S.p.A. esprimono le proprie scuse ai cittadini per i disagi subiti. Sistema Ambiente spiega che le elevate temperature di queste settimane, che hanno determinato anche qualche assenza in più del consueto, hanno reso necessario rimodulare gli orari di svolgimento del servizio di raccolta, al fine di tutelare la salute degli operatori e per rispettare i limiti acustici previsti nelle ore notturne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raccolta dei rifiuti a singhiozzo: "Le nostre scuse ai cittadini, stiamo provvedendo"

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