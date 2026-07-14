Il centrocampista ha dichiarato di non temere il portiere avversario né la squadra rivale, puntando a raggiungere la terza finale consecutiva. Prima della semifinale, il tecnico ha affermato che la squadra è al massimo della forma, sottolineando un’unità difficile da spiegare e una preparazione basata sull’attenzione al gioco di squadra, senza focus su singoli.

L’insostituibile di Deschamps prima della semifinale: "Ora siamo al 100%. Tra noi c’è un’alchimia difficile da spiegare. Non abbiamo preparato niente di speciale sui singoli, siamo concentrati e attenti al collettivo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rabiot: "Nessuna paura di Lamal o della Spagna: vogliamo la terza finale di fila"

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