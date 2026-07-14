Un’allerta meteo segnala temporali brevi con sabbia proveniente dal deserto, accompagnati da afa e umidità anche lungo la litorale romagnola. La terza ondata di calore dell’estate 2026 è in corso, con i giorni più caldi registrati tra ieri e oggi, 14 luglio. Le temperature elevate e l’umidità persistono nella regione, con condizioni di caldo intenso che durano almeno fino alla fine della giornata. Non sono previste precipitazioni significative o cambiamenti immediati nel clima.

Bologna, 14 luglio 2026 - Siamo del tutto dentro la terza ondata di calore dell’estate 2026. Tra ieri e oggi, martedì 14 luglio, nella nostra regione sono i giorni più caldi della settimana. Da domani, mercoledì 15 luglio, dovrebbe arrivare una nuova fase instabile, ma solo di qualche ora nel pomeriggio e non porterà nessun calo termico (o al limite un abbassamento di 1 o 2 gradi). Anzi l’ allerta meteo gialla emessa è per temporali, ma anche per temperature estreme. Giovedì e venerdì torna il sereno, poi pioggia possibile in alcune zone nel weekend. Ma soprattutto protagonista dei venti e dei temporali in arrivo è la sabbia del Sahara, che già da ieri è giunta sulla nostra regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Quanto dura questo caldo: allerta meteo per temporali (brevi) con sabbia dal deserto. “Afa e umidità anche lungo la costa della Romagna”

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