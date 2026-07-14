Negli ultimi anni, l’attenzione internazionale verso l’opera di Paola Pivi è rimasta elevata, con numerosi articoli, interviste e approfondimenti dedicati alla sua ricerca artistica. Nonostante questa costante attenzione, si nota che il suo linguaggio artistico non smette di sorprendere, mantenendo un forte impatto mediatico e critico. La sua produzione continua a essere al centro di discussioni e mostre, dimostrando una costante capacità di innovazione nel panorama artistico contemporaneo.

Negli ultimi anni ho avuto modo di seguire e raccontare la ricerca di Paola Pivi attraverso articoli, interviste e approfondimenti, prendendo atto dell’ampia attenzione critica, espositiva e mediatica che il suo lavoro continua a ricevere a livello internazionale. Ho avuto anche occasione di evidenziare alcuni aspetti che considero tra i più significativi della sua ricerca. A proposito degli orsi piumati, ad esempio, scrivevo un anno fa che essi «trasformano l’orso da simbolo di paura a emblema di gioia» e che «anche nella leggerezza può annidarsi il mistero». Richiamo oggi quei passaggi non per contraddirli, ma perché ritengo che la correttezza intellettuale imponga a un critico di confrontarsi anche con le letture meno favorevoli. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Quando un linguaggio artistico smette di sorprendere?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Francesco Chiofalo non smette di sorprendere e annuncia due nuovi interventi esteticiFrancesco Chiofalo ha comunicato di voler sottoporsi a due interventi estetici: uno riguarda un tatuaggio istantaneo, recentemente legalizzato, e...

Due Oscar, una carriera impossibile da catalogare e adesso una cattedra nella più antica università del mondo: Cate Blanchett non smette mai di sorprendere A 57 anni, l'attrice ha annunciato il suo ingresso come docente alla più antica università del mondo.

Argomenti più discussi: La trappola del successo | Quando un linguaggio artistico smette di sorprendere?; Le parole cancellate di Jean-Michel Basquiat; Quando le grandi squadre di calcio trasformano la maglia in un progetto culturale e artistico; Quando le piante insegnano a convivere: ai Faggi il Terzo Paradiso che cresce col tempo.

Con la collezione autunno inverno 2026 2027, durante la Paris Haute Couture Week, Jonathan Anderson ha citato il linguaggio artistico di Lynda Benglis, ma anche l'amore per la flora di Monsieur Christian x.com

Esiste un linguaggio dei draghi? reddit

Linguaggio, la capacità di comunicare e usare gli strumenti per farloÈ una delle più straordinarie capacità degli esseri umani: impadronirsi di una lingua ed usarla per comunicare, parlando, scrivendo, leggendo, perfino mimando. Siamo quello che siamo grazie al ... corriere.it