Quando ti uccidono ma è anche colpa tua | il caso di Luigia Fortunato mostra chiaramente cos’è la rivittimizzazione

Luigia Fortunato è stata uccisa dall'ex compagno, padre del loro bambino. La vicenda evidenzia come, in alcuni casi, la vittima possa essere coinvolta anche in aspetti che complicano le responsabilità legali e sociali. La definizione del fatto si basa sui fatti noti: l’omicidio è stato compiuto dall’ex partner. La descrizione degli eventi si limita a quanto accaduto, senza interpretazioni o giudizi aggiuntivi.

Luigia Fortunato è stata uccisa dal suo ex, padre del loro bambino. Questo dovrebbe essere detto o scritto, per descrivere quanto successo e definirne gravità e responsabilità, non servirebbe altro. Ma leggendo i commenti che compaiono sotto i vari articoli, ci si rende immediatamente conto che per molti non è così. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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