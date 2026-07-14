Bisogna risalire al 12 aprile 2026 per trovare l’ultimo confronto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: in occasione della finale del Masters 1000 di Montecarlo, il tennista italiano si impose per 7-6(5), 6-3 e scalzò lo spagnolo dalla vetta del ranking ATP, diventando così numero 1 del mondo. L’iberico ha poi deciso di fermarsi a causa di un infortunio al polso e negli ultimi tre mesi non ha poi calcato il palcoscenico, rinunciando a ben due Slam (Roland Garros e Wimbledon). Il murciano è nel frattempo scivolato al terzo posto della graduatoria internazionale, venendo scavalcato anche dal tedesco Alexander Zverev, mentre il nostro portacolori... 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Oasport.it - Quando si giocherà il prossimo Sinner-Alcaraz? Le ipotesi all’orizzonte. Attenzione: potrebbe non essere in finale…

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le Sinner–Alcaraz quon attendait tous.

Notizie e thread social correlati

Wimbledon, ecco a che ora si giocherà la finale Sinner-ZverevLa finale di Wimbledon 2026 tra Sinner e Zverev è programmata per domani alle 17 ora italiana.

Come potrebbe essere il prossimo girone H della Serie D?Il prossimo girone H della Serie D potrebbe includere squadre provenienti dalla Campania, Lucania e Puglia, seguendo il principio dell’alternanza tra...

Temi più discussi: Quando gioca Jannik Sinner? Come e dove vedere la sua prossima sfida; Jannik Sinner a Wimbledon 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Sinner-Zverev in finale a Wimbledon 2026, quando si gioca: data, orario e dove vederla gratis in TV; Wimbledon, ecco a che ora si giocherà la finale Sinner-Zverev.

Archiviata brillantemente la pratica semifinale con il 64 64 64 a Novak Djokovic , Jannik #Sinner giocherà domenica la sua 7a finale Slam, la 2a vs Alexander Zverev dopo quella vinta agli Australian Open 2025 Sale a 12750 punti nel ranking, 4270 x.com

Quando si giocherà il prossimo Sinner-Alcaraz? Le ipotesi all’orizzonte. Attenzione: potrebbe non essere in finale…Bisogna risalire al 12 aprile 2026 per trovare l'ultimo confronto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: in occasione della finale del Masters 1000 di ... oasport.it

Sinner, persino Alcaraz si congratula. In attesa che torni lo scontro fra titaniScambio di complimenti tra Sinner e Alcaraz dopo la vittoria di Jannik a Wimbledon. La nostalgia per la rivalità tra i due fenomeni ... panorama.it