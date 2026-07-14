Quando si giocherà il prossimo Sinner-Alcaraz? Le ipotesi all’orizzonte Attenzione | potrebbe non essere in finale…

Da oasport.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bisogna risalire al 12 aprile 2026 per trovare l’ultimo confronto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: in occasione della finale del Masters 1000 di Montecarlo, il tennista italiano si impose per 7-6(5), 6-3 e scalzò lo spagnolo dalla vetta del ranking ATP, diventando così numero 1 del mondo. L’iberico ha poi deciso di fermarsi a causa di un infortunio al polso e negli ultimi tre mesi non ha poi calcato il palcoscenico, rinunciando a ben due Slam (Roland Garros e Wimbledon). Il murciano è nel frattempo scivolato al terzo posto della graduatoria internazionale, venendo scavalcato anche dal tedesco Alexander Zverev, mentre il nostro portacolori... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Le Sinner–Alcaraz quon attendait tous.

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