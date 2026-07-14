Durante l’estate, i cani sono soggetti a colpi di calore, che possono verificarsi a causa delle alte temperature. L’addestratore ha sottolineato l’importanza di intervenire subito quando si nota che la lingua del cane si arriccia, un segnale di disagio. I proprietari devono essere in grado di riconoscere altri segnali di allarme, poiché i cani non possono comunicare direttamente il loro malessere. La prevenzione e l’attenzione ai segnali sono fondamentali per evitare complicazioni.

Con il caldo estivo non sono solo le persone a soffrire le alte temperature. Anche i cani possono andare incontro a un colpo di calore e, non potendo comunicare il proprio malessere, è fondamentale che i proprietari imparino a riconoscere i segnali che indicano una situazione di rischio. A richiamare l’attenzione su uno degli indizi più importanti è l’addestratore cinofilo Max, conosciuto su TikTok con il profilo mk9plus e seguito da oltre 170 mila persone. In un video, rilanciato dall’ Express, l’esperto spiega che esiste un particolare comportamento da osservare quando il cane ansima: “Tutti i cani ansimano quando hanno caldo, ma c’è un momento ben preciso in cui un po’ di caldo diventa un’emergenza medica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando la lingua si arriccia è il momento di fermarsi subito”: l’allarme dell’addestratore sul colpo di calore nei cani. Ecco tutti i segnali da non ignorare

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