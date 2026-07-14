In giorni di temperature che raggiungono i quaranta gradi, le madri e le vicine di casa si occupano di proteggere i bambini e di rimettere in sesto i quartieri allagati dalle piogge. Le strade di alcuni quartieri sono invase dall’acqua, mentre l’aria diventa irrespirabile. La ricerca di condizionatori o di spazi all’ombra appare come l’unica soluzione immediata per affrontare il caldo e le condizioni di disagio.

I n queste giornate in cui il termometro sfiora i quaranta gradi e l’aria delle città diventa irrespirabile, la ricerca di un condizionatore o di un po’ d’ombra ci sembra l’unica priorità. Eppure, c’è chi subisce il caldo torrido che caratterizza questa estate in modo molto più violento di quanto possiamo immaginare. C’è chi non sa nemmeno cosa sia un rifugio climatico o un condizionatore. Succede, per esempio, a migliaia di chilometri di distanza da noi, nelle baraccopoli di Nairobi. Qui, la morsa della temperatura è una gabbia di lamiera rovente e quando la canicola finalmente si spezza, ecco arrivare piogge devastanti che sommergono tutto. In questo scenario estremo, dove i servizi pubblici essenziali sono completamente assenti, la sopravvivenza dipende solo dal lavoro delle donne. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Quando il termometro sale, quando l'acqua invade le strade di Kibera e Mathare, sono le madri e le vicine di casa a proteggere i bambini e a rimettere in piedi i quartieri

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