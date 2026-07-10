Millie Bobby Brown e gli spaghetti alla bolognese | cosa aggiunge al piatto che farà inorridire gli italiani

Millie Bobby Brown ha condiviso un episodio legato agli spaghetti alla bolognese, rivelando che, durante le riprese di Stranger Things, i colleghi americani la prendevano in giro per le sue scelte alimentari. La ragazza ha detto di aver spesso mangiato questo piatto, suscitando reazioni sorprendenti tra i colleghi. La rivelazione si concentra sulle abitudini alimentari di Brown e sulla percezione degli alimenti italiani da parte di alcuni attori stranieri.

Millie Bobby Brown ha raccontato un curioso retroscena sui suoi anni trascorsi sul set di Stranger Things, rivelando di essere stata spesso presa in giro dai colleghi americani per le sue abitudini alimentari. Ospite del programma Hot Ones, l’attrice ha spiegato che i suoi pranzi tipicamente britannici erano diventati un vero e proprio motivo di scherzo durante le pause dalle riprese. Allo stesso tempo però, l’attrice ha ammesso che aggiunge salse tipo ketchup alla sua pasta alla bolognese, un dettaglio che farà inorridire molti fan italiani. “ Quando facevo Stranger Things, venivo spesso presa in giro per il cibo che mangiavo ”, ha raccontato Brown. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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