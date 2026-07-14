La quattordicesima viene erogata insieme alla pensione di luglio 2026, con importi che variano da 336 a 655 euro. L’INPS ha distribuito la somma ai pensionati che rispettano i requisiti di età, contributi e reddito. Chi non ha ancora ricevuto la quattordicesima può verificare le date di pagamento o fare richiesta di verifica presso gli uffici competenti. La distribuzione si è conclusa con la rata di luglio 2026.

Quattordicesima con la pensione di luglio 2026: scopri a chi spetta, gli importi da 336 a 655 euro e cosa fare se non è arrivata. Con la rata di luglio 2026 l'INPS ha erogato la quattordicesima ai pensionati in possesso dei requisiti anagrafici, contributivi e reddituali previsti dalla legge. Le istruzioni operative sono contenute nel messaggio INPS n. 2052 del 19 giugno 2026. Il pagamento avviene d'ufficio: non serve presentare alcuna domanda, e la somma compare direttamente nel cedolino. A chi spetta la quattordicesima La somma aggiuntiva spetta ai titolari di pensione a carico dell' Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative gestite dall'INPS, in presenza di due requisiti: età: almeno 64 anni. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Quando arriva la quattordicesima ai pensionati? Consulta le date, gli importi e cosa fare se manca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pensioni Maggio 2026 Consulta Il Cedolino Online + Bonus Pensione Esentasse!

Notizie e thread social correlati

Quando arriva la quattordicesima ai pensionati? Le date, gli importi e cosa fare se mancaNel luglio 2026, l'INPS ha erogato la quattordicesima ai pensionati che soddisfano i requisiti di età, contributi e reddito previsti dalla legge.

Temi più discussi: Naspi a luglio 2026 quando viene pagata | consulta le possibili date di accredito; Quando arriva la quattordicesima ai pensionati? Le date, gli importi e cosa fare se manca; Naspi a luglio 2026 quando viene pagata | consulta le possibili date di accredito.

A luglio 2026 cambiano importi e date di pagamento delle principali indennità INPS: pensioni, NASpI, Assegno Unico, ADI, SFL e Carta Acquisti. Scopri le novità su accrediti, quattordicesima e requisiti! Controlla il tuo fascicolo previdenziale. 2lnk.io/7qCuc x.com

Quando arriva la quattordicesima ai pensionati? Ecco le date, gli importi e cosa fare se mancaQuattordicesima con la pensione di luglio 2026: a chi spetta, gli importi da 336 a 655 euro e cosa fare se non è arrivata. Con la rata di luglio 2026 l'INPS ... gazzettadelsud.it

Quattordicesima, quando arriva? Il calendario dei pagamenti per ogni settoreQuando arriva la quattordicesima? Generalmente nello stipendio di luglio, ecco cosa prevedono i contratti più rappresentativi. money.it