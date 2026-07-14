Tra le 13 e le 14 luglio, residenti di diverse zone hanno segnalato una notte difficile caratterizzata da puzza soffocante, bruciore agli occhi, nausea e rossore. Le aree interessate includono San Domenico, Mosti, Masseria Corbo e Pietrelcina. I cittadini chiedono un confronto per chiarire le cause di questi disturbi. Nessuna informazione è ancora stata fornita sulle origini dell’evento o eventuali interventi delle autorità.

Tempo di lettura: 3 minuti Una notte difficile, quella tra il 13 e il 14 luglio, per i residenti di San Domenico, Mosti, Masseria Corbo, Pietrelcina e aree limitrofe. Numerosi cittadini hanno segnalato un’aria descritta come irrespirabile: puzza soffocante, bruciore e rossore agli occhi e alla gola, nausea, miasmi penetrati all’interno delle abitazioni nonostante le finestre chiuse. In molti, esasperati, hanno chiamato il 112 chiedendo interventi immediati, ricevendo però — riferiscono — soltanto la generica rassicurazione che “la situazione era sotto monitoraggio”, senza sapere da chi, con quali strumenti, in quali punti e con quali esiti.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Puzza soffocante, bruciore, nausea e rossore agli occhi: cittadini sanniti chiedono un confronto

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