Puzza soffocante bruciore nausea e rossore agli occhi | cittadini sanniti chiedono un confronto
Tra le 13 e le 14 luglio, residenti di diverse zone hanno segnalato una notte difficile caratterizzata da puzza soffocante, bruciore agli occhi, nausea e rossore. Le aree interessate includono San Domenico, Mosti, Masseria Corbo e Pietrelcina. I cittadini chiedono un confronto per chiarire le cause di questi disturbi. Nessuna informazione è ancora stata fornita sulle origini dell’evento o eventuali interventi delle autorità.
Tempo di lettura: 3 minuti Una notte difficile, quella tra il 13 e il 14 luglio, per i residenti di San Domenico, Mosti, Masseria Corbo, Pietrelcina e aree limitrofe. Numerosi cittadini hanno segnalato un’aria descritta come irrespirabile: puzza soffocante, bruciore e rossore agli occhi e alla gola, nausea, miasmi penetrati all’interno delle abitazioni nonostante le finestre chiuse. In molti, esasperati, hanno chiamato il 112 chiedendo interventi immediati, ricevendo però — riferiscono — soltanto la generica rassicurazione che “la situazione era sotto monitoraggio”, senza sapere da chi, con quali strumenti, in quali punti e con quali esiti.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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