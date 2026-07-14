I carabinieri hanno eseguito misure cautelari contro persone coinvolte nello spaccio di droga a Putignano. L’operazione è avvenuta durante un procedimento penale ancora in fase di indagini preliminari. Le forze dell’ordine hanno notificato le misure agli indagati, che ora sono soggetti a restrizioni. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle persone interessate o sulle modalità dell’intervento.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nell’ambito di un procedimento penale pendente nella fase delle indagini preliminari dinanzi a questo Ufficio, su richiesta del Pubblico Ministero il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha emesso ordinanza applicativa di misura cautelare personale nei confronti di 6 persone, in relazione alle ipotesi di reato ( fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa ) di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. La misura è stata eseguita in data 30 giugno dal personale della Stazione Carabinieri di Putignano, con il supporto dello Squadrone Eliportato Carabinieri “Cacciatori Puglia” e del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno (BA). 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Putignano, contrasto allo spaccio di droga: misure cautelari Carabinieri

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