Provaci ancora Patty Pravo | il semi topless è servito a 78 anni

A 78 anni, Patty Pravo ha condiviso nuovi scatti sui social in cui appare con un abbigliamento molto leggero, indossando una camicia trasparente e senza reggiseno. La cantante, nota per aver mostrato il suo corpo anche in passato, continua a mantenere uno stile di vita libero e senza filtri. La sua immagine più recente segue le foto pubblicate due anni fa, che la ritraevano in topless a 76 anni.

Patty Pravo, “sempre libera” come citava un paio d’anni fa, esibendo una foto in Senza veli a 76 anni che aveva fatto il giro del web. Oggi, a 78 anni compiuti (classe 1948), non rinuncia al suo motto di vita, pubblicando nuovi scatti che la ritraggono in quasi Senza veli, vestita do una sola camicia bagnata e trasparente, senza reggiseno. L’ex “ragazza del Piper”, icona di trasgressione negli anni, ha sempre fatto della libertà (artistica, sessuale e personale) il suo cavallo di battaglia. In diverse interviste, Patty ha dichiarato di aver sempre vissuto le proprie scelte sentimentali e fisiche senza badare aconvenzioni, cliché o giudizi esterni. 🔗 Leggi su Dilei.it

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