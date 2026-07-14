Pronostici Francia-Spagna | quasi ammoniti plus

Martedì sera si gioca la semifinale tra Francia e Spagna, una delle sfide più attese del calcio mondiale. Durante la partita, alcuni giocatori hanno ricevuto quasi ammonizioni, rischiando di essere sanzionati con il cartellino giallo. La partita si preannuncia molto combattuta e spettacolare, con numerosi interventi duri e intensi. Nessuna decisione ufficiale sui cartellini, ma i falli commessi potrebbero portare a sanzioni nei minuti finali.

Pronostici Francia-Spagna: è una classica del calcio mondiale la semifinale di martedì sera. Le nostre scelte sui quasi ammoniti Una classica. Una partita bellissima. E stavolta possiamo serenamente dire, visto il cammino fatto fino al momento, che esiste una squadra favorita. La più favorita di tutte, quella guidata da Mbappé. (AnsaFoto) – Ilveggente.it I francesi sembrano essere superiori. Anzi lo sono, senza dubbio, perché fino al momento non hanno mostrato nessun punto debole. La Spagna invece il punto debole ce l’ha, fino ad oggi, ed è Yamal. Che mai è sembrato quello che abbiamo ammirato in stagione. Comunque, di come andrà a finire la partita in questo articolo ci interessa poco, qui andiamo a vedere chi sono gli uomini che potrebbero finire o sul taccuino del direttore di gara oppure commettere un paio di falli. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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