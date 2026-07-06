Pronostici Portogallo-Spagna | quasi ammoniti plus

Durante il match tra Portogallo e Spagna, sono stati quasi ammoniti alcuni giocatori di entrambe le squadre, segnalando un momento di elevata tensione in campo. La partita si presenta come molto delicata, con possibili episodi di nervosismo e contatti duri. Entrambe le squadre hanno mostrato segnali di frustrazione, e le decisioni dell’arbitro potrebbero essere decisive per il proseguo del confronto. La sfida resta aperta, con un’attenzione particolare ai cartellini ancora da distribuite.

Pronostici Portogallo-Spagna: una partita assai delicata con ottime possibilità di tensione. Le nostre scelte per i quasi ammoniti Un derby è sempre un derby. E questo vale tantissimo visto che lunedì sera una tra Portogallo e Spagna tornerà a casa e saluterà la compagnia americana. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Come vi abbiamo raccontato nel nostro pronostico ci aspettiamo un match molto bloccato e pure con tantissima tensione in mezzo. E ci sono ovviamente dei giocatori che in tutto questo possono anche “spiccare” a differenza di altri. Insomma, in questo articolo, andiamo a vedere insieme chi sono quegli elementi che si possono o beccare un giallo durante la partita oppure commettere almeno due falli. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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