È terminata la fase didattica della quarta edizione del progetto di formazione dedicato ai giovani under 30 in condizioni di vulnerabilità. L'iniziativa, promossa da una fondazione, mira a inserire professionalmente i partecipanti nel settore della ristorazione, passando dall'aula alla cucina. Il progetto include formazione e opportunità di lavoro, con un focus sulla preparazione di giovani che cercano un percorso nel settore.

Dall’aula alla cucina: è il percorso di inserimento professionale dei giovani della Fondazione Barilla. Si è conclusa la fase didattica della quarta edizione del programma che offre formazione e opportunità occupazionali a giovani under 30 in condizioni di vulnerabilità sociale o economica. Per i dieci partecipanti di quest’anno si aprono ora le porte di stage retribuiti all’interno di ristoranti, bistrot e aziende della grande distribuzione organizzata. Salgono così a 53 i ragazzi formati dal 2023 a oggi attraverso questo percorso, che affianca alle competenze tecniche della ristorazione una specifica attenzione all’impatto ambientale e all’equità del sistema alimentare. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Progetti di formazione, l’iniziativa che investe sui cuochi del futuro

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Talento, impresa e futuro: Confindustria investe sulle giovani eccellenze STEM

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