Produrre l’energia non basta bisogna farla circolare | Energy Highways perché le reti decidono il futuro dell’Europa

È stato presentato un rapporto che sottolinea come, dopo più di vent’anni di discussioni sulla sicurezza energetica europea, si sia passati dall’attenzione esclusiva alle risorse di gas e petrolio alle reti di distribuzione. Il documento evidenzia l’importanza di garantire la circolazione dell’energia, ritenuta fondamentale per il futuro del continente. La questione centrale riguarda ora le infrastrutture di rete e il loro ruolo nel sistema energetico europeo.

Per oltre vent’anni il dibattito sulla sicurezza energetica europea si è concentrato sulla disponibilità di gas, petrolio e sulle rotte di approvvigionamento. La guerra in Ucraina ha accelerato la corsa verso le energie rinnovabili, modificando profondamente il paradigma strategico del continente. Oggi, tuttavia, il problema non consiste più soltanto nel produrre elettricità pulita, bensì nel riuscire a trasportarla rapidamente verso i luoghi dove viene richiesta. È in questo passaggio che nasce la nuova competizione geopolitica europea. Le infrastrutture di rete stanno assumendo un valore strategico paragonabile a quello che, negli ultimi decenni, hanno avuto i grandi gasdotti internazionali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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