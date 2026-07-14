Processo Regeni l’avvocata Ballerini | È stato un percorso a ostacoli Parole difese? Aggiungono dolore

Da ilfattoquotidiano.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo oltre dieci anni di attesa, il processo legato a Giulio Regeni si è concluso con una sentenza. L’avvocata della famiglia ha commentato che il percorso è stato pieno di ostacoli e che le dichiarazioni delle difese hanno causato ulteriore dolore. L’udienza finale si è svolta dopo più di due anni di procedimenti, con l’ascolto di numerosi testimoni. La vicenda riguarda le indagini sulla morte del ricercatore, avvenuta in Italia e a lungo oggetto di attenzione pubblica.

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Dopo più di dieci anni di attesa per la famiglia di Giulio Regeni, oltre due anni di udienze e decine di testimoni ascoltati, dopo anni di ostruzionismo da parte dell’Egitto e di normalizzazione politica e commerciale nell’asse tra Roma e il Cairo, nel segno della realpolitik, si concluderà il prossimo 28 settembre, giorno nel quale è attesa la sentenza della prima Corte d’Assise di Roma, il processo sul sequestro, le torture e l’omicidio del ricercatore italiano, scomparso in Egitto il 25 gennaio 2016, e ritrovato senza vita, con visibili segni di tortura, il 3 febbraio seguente, lungo la strada tra il Cairo e Alessandria. Imputati sono quattro 007 del regime di Al Sisi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Processo Regeni, l'avvocato Ballerini accusa: l'Egitto non è sicuro

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