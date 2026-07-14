Dopo oltre dieci anni di attesa, il processo legato a Giulio Regeni si è concluso con una sentenza. L’avvocata della famiglia ha commentato che il percorso è stato pieno di ostacoli e che le dichiarazioni delle difese hanno causato ulteriore dolore. L’udienza finale si è svolta dopo più di due anni di procedimenti, con l’ascolto di numerosi testimoni. La vicenda riguarda le indagini sulla morte del ricercatore, avvenuta in Italia e a lungo oggetto di attenzione pubblica.

Dopo più di dieci anni di attesa per la famiglia di Giulio Regeni, oltre due anni di udienze e decine di testimoni ascoltati, dopo anni di ostruzionismo da parte dell’Egitto e di normalizzazione politica e commerciale nell’asse tra Roma e il Cairo, nel segno della realpolitik, si concluderà il prossimo 28 settembre, giorno nel quale è attesa la sentenza della prima Corte d’Assise di Roma, il processo sul sequestro, le torture e l’omicidio del ricercatore italiano, scomparso in Egitto il 25 gennaio 2016, e ritrovato senza vita, con visibili segni di tortura, il 3 febbraio seguente, lungo la strada tra il Cairo e Alessandria. Imputati sono quattro 007 del regime di Al Sisi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Processo Regeni, l’avvocata Ballerini: “È stato un percorso a ostacoli. Parole difese? Aggiungono dolore”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Processo Regeni, l'avvocato Ballerini accusa: l'Egitto non è sicuro

Notizie e thread social correlati

Caso Regeni, la requisitoria della Procura: "Questo è stato un processo contro il silenzio, la menzogna e i depistaggi"La Procura ha concluso la requisitoria nel caso Regeni, definendo il procedimento come un processo contro il silenzio, le menzogne e i depistaggi.

Caso Regeni, l'avvocato Ballerini: "Abbiamo imparato a riconoscere le manovre del regime egiziano"L’avvocato Ballerini ha affermato che il team legale ha imparato a riconoscere le strategie del regime egiziano, menzionando la presenza della...

Temi più discussi: Regeni, l’ultima difesa degli 007. E il filo con il caso di Nessy Guerra; Processo Regeni, la parola alle difesa degli imputati fantasma; Udienza a Rebibbia del Processo Regeni; Processo per la morte di Giulio Regeni (13.07.2026).

Processo Regeni, l'avvocata Alessandra Ballerini dopo le arringhe della difesa degli 007 egiziani: Abbiamo imparato a riconoscere le manovre del regime. È stata una giornata dolorosa, dolore che si aggiunge a dolore. Iscriviti a X per non perdere altri aggio x.com

Caso Regeni, la sentenza fissata per il 28 settembre. Legale: Processo con diversi ostacoliNuova udienza davanti alla Corte d'Assise del tribunale di Rom. Imputati sono 4 appartenenti ai servizi egiziani. Difensore degli 007 egiziani: Testimoni inutilizzabili ... rainews.it

Caso Regeni: sentenza processo fissata per il 28 settembreIl 28 settembre si attende la sentenza sul caso di Giulio Regeni, con richieste di ergastolo per gli imputati egiziani. romadailynews.it