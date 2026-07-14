L’avvocato Ballerini ha affermato che il team legale ha imparato a riconoscere le strategie del regime egiziano, menzionando la presenza della polizia a casa di una donna coinvolta nel caso. Secondo lui, ci sarebbero tentativi di influenzare l’Italia attraverso pressioni e minacce rivolte alla donna. Ballerini ha anche accennato alle tempistiche delle azioni delle forze di polizia, suggerendo una possibile manipolazione delle dinamiche legali e diplomatiche.

“Noi abbiamo imparato a conoscere e riconoscere le manovre di regime. E quindi immaginiamo anche per le tempistiche, anche il fatto che poi la polizia sia andata a casa sua, che loro pensino in qualche modo di manovrare l’Italia facendo pressioni su questa donna, insomma minacciando questa donna. Noi abbiamo imparato a conoscere loro. Loro forse non hanno imparato, anzi sicuramente il regime egiziano non ha imparato a capire come funziona una democrazia. Da noi c’è la separazione dei poteri. Nessuna loro manovra può in qualche modo intaccare”. Lo dice l’avvocata della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini, in occasione della nuova udienza davanti alla Prima Corte d’Assise di Roma per il sequestro, le torture e l’omicidio di Giulio Regeni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Regeni, l'avvocato Ballerini: "Abbiamo imparato a riconoscere le manovre del regime egiziano"

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