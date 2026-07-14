presunta corruzione elettorale indagato sindaco udine

Notizia in breve

Il sindaco di Udine è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di corruzione elettorale. La procura ha avviato le indagini senza che siano stati resi noti dettagli sulle accuse specifiche o sui soggetti coinvolti. La notifica dell’indagine risale a recenti attività investigative condotte nella città. La posizione del primo cittadino è al momento al vaglio degli inquirenti, che proseguono gli approfondimenti senza ulteriori comunicazioni ufficiali.