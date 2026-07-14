Presunta corruzione elettorale indagato sindaco Udine
Il sindaco di Udine è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di corruzione elettorale. La procura ha avviato le indagini senza che siano stati resi noti dettagli sulle accuse specifiche o sui soggetti coinvolti. La notifica dell’indagine risale a recenti attività investigative condotte nella città. La posizione del primo cittadino è al momento al vaglio degli inquirenti, che proseguono gli approfondimenti senza ulteriori comunicazioni ufficiali.
Il sindaco di Udine Felice Alberto De Toni, sostenuto alle elezioni dal centrosinistra, risulterebbe indagato dalla procura della città friulana per il reato di corruzione elettorale. Con lui, nel registro degli indagati sarebbero stati iscritti anche il consigliere di opposizione Stefano Salmè e la compagna di quest'ultimo, Daniela Perissutti, vicepresidente di "Arriva Udine", società partecipata di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano. Lo riportano le testate locali. La vicenda scaturisce da un esposto denuncia presentato nel 2024 da dodici consiglieri di opposizione, tranne Salmè, in cui si chiedeva alla magistratura di avviare... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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