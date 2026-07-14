Premosello droni e canadair ancora al lavoro per gestire i danni dell' incendio

Da tgcom24.mediaset.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Piemonte, i vigili del fuoco e i volontari AIB stanno ancora operando con droni e Canadair per contenere i danni di un incendio. Durante la giornata, sono stati circoscritti diversi fronti di fiamma, riducendo le aree attive a punti di fumo isolati. Le operazioni di bonifica continuano sia dall’aria che dal suolo, con l’obiettivo di completare le attività di spegnimento e messa in sicurezza delle zone interessate.

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Migliora la situazione in Piemonte dove, un'altra giornata di lavoro dal cielo e dalla terra. Fondamentale l'apporto di vigili del fuoco e volontari AIB Piemonte che ha permesso di circoscrivere i fronti di fiamma, riducendo la maggior parte di loro a punti di fumo isolati in fase di bonifica. Droni e canadair hanno comunque continuato il loro lavoro anche nella notte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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