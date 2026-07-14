Prato sfruttamento lavoratori clandestini | arrestato imprenditore cinese

Un imprenditore cinese è stato arrestato a Prato nell’ambito di un’inchiesta della Procura per intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e impiego di manodopera clandestina. L’indagine ha portato al fermo dopo accertamenti su presunte condizioni di lavoro irregolari. Sono state svolte perquisizioni e verifiche presso l’azienda coinvolta. La procura ha avviato controlli sui dipendenti e sulle modalità di assunzione. Il procedimento giudiziario prosegue con ulteriori accertamenti.

PRATO – Inchiesta della Procura di Prato che ipotizza i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, oltre all’impiego di manodopera clandestina. Un imprenditore cinese residente a Prato è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La misura cautelare è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Prato. L’uomo, ricercato per alcuni giorni dopo l’emissione del provvedimento, si è infine presentato spontaneamente all’autorità nella serata di ieri, 13 luglio 2026. In una nota, il procuratore Luca Tescaroli, spiega che l’indagato avrebbe continuato a gestire un sistema di sfruttamento lavorativo nonostante una precedente condanna definitiva, patteggiata per fatti analoghi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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