Sfruttamento lavorativo selvaggio nel distretto tessile pratese arrestato un imprenditore cinese
Un imprenditore cinese è stato arrestato nel distretto tessile di Prato con l’accusa di sfruttamento lavorativo e caporalato. Le indagini hanno evidenziato condizioni di lavoro irregolari e pratiche abusive all’interno di alcune aziende del settore. Le forze dell’ordine hanno sequestrato documenti e verificato le condizioni di lavoro di diversi dipendenti. L’attività investigativa prosegue per accertare eventuali collegamenti e ulteriori responsabilità.
PRATO – Nuovi e sconvolgenti retroscena emergono dal distretto industriale tessile pratese, dove l’ombra dello sfruttamento lavorativo selvaggio e del caporalato continua ad allungarsi sui capannoni del pronto moda. Il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Prato, su formale richiesta della locale procura, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’obbligo del braccialetto elettronico, nei confronti di un imprenditore cinese residente in città. L’uomo, originario dell’Hebei, è accusato di in termediazione illecita, sfruttamento del lavoro e impiego di manodopera clandestina. L’ordinanza è arrivata al... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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Temi più discussi: A Prato la legge non capisce un’Acca; Per gli ambientalisti il Piano Demanio del Comune è improntato allo Sfruttamento economico selvaggio; Sfruttamento lavorativo selvaggio nel distretto tessile pratese, arrestato un imprenditore cinese.
Nel distretto tessile solo le lotte operaie di questi anni hanno arginato lo sfruttamento selvaggio, ma vengono trattate come questioni di ordine pubblico Leggi l’articolo di Valentina Baronti e Tommaso Chiti sul sito Trovi il link nei commenti facebook
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