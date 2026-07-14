sfruttamento lavorativo selvaggio nel distretto tessile pratese arrestato un imprenditore cinese

Notizia in breve

Un imprenditore cinese è stato arrestato nel distretto tessile di Prato con l’accusa di sfruttamento lavorativo e caporalato. Le indagini hanno evidenziato condizioni di lavoro irregolari e pratiche abusive all’interno di alcune aziende del settore. Le forze dell’ordine hanno sequestrato documenti e verificato le condizioni di lavoro di diversi dipendenti. L’attività investigativa prosegue per accertare eventuali collegamenti e ulteriori responsabilità.