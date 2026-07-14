Un imprenditore cinese a Prato è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’indagine della procura lo accusa di intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e impiego di manodopera clandestina. La misura restrittiva è stata decisa in seguito a verifiche sulle condizioni di impiego presso le aziende gestite. Le indagini proseguono per accertare eventuali altri coinvolgimenti e dettagli sulle attività illecite.

Un imprenditore cinese residente a Prato è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nell'ambito di un'inchiesta della procura pratese che ipotizza i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, oltre all'impiego di manodopera clandestina. La misura cautelare è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Prato. L'uomo, ricercato per alcuni giorni dopo l'emissione del provvedimento, si è infine presentato spontaneamente all'autorità nella serata di lunedì 13 luglio. In una nota, il procuratore di Prato, Luca Tescaroli, spiega che l'indagato avrebbe continuato a gestire un sistema di sfruttamento lavorativo nonostante una precedente condanna definitiva, patteggiata per fatti analoghi. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Prato.

© Corrierefiorentino.corriere.it - Prato, sfruttamento e impiego di manodopera clandestina: imprenditore ai domiciliari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sfruttamento di operai cinesi a Prato, imprenditore agli arresti domiciliari

Notizie e thread social correlati

Lavoratori irregolari sfruttati per 16 ore al giorno e pagati pochi centesimi a cottimo: ai domiciliari imprenditore tessile di PratoUn imprenditore tessile di Prato è stato posto agli arresti domiciliari dopo aver sfruttato lavoratori irregolari fino a 16 ore al giorno.

Prato, sfruttamento lavoratori clandestini: arrestato imprenditore cineseUn imprenditore cinese è stato arrestato a Prato nell’ambito di un’inchiesta della Procura per intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e...

Temi più discussi: Prato, no alla delegittimazione della Procura: sostegno a Tescaroli contro mafia e sfruttamento; Sgombero a Prato, Sudd Cobas: decisione politica. Domani il corteo alle 17; Operai chiusi in fabbrica, violenze, salari da fame. Imprenditore ai domiciliari; Operai rinchiusi in fabbrica, turni fino a 16 ore e paghe da fame: arrestato imprenditore del tessile.

Prato, sfruttamento lavoratori clandestini: arrestato imprenditore cineseInchiesta della Procura di Prato che ipotizza i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, oltre all'impiego di manodopera clandestina. Un imprenditore cinese residente a Prato è sta ... firenzepost.it

'Sfruttava il lavoro di 20 operai', arrestato un imprenditore a PratoUn imprenditore cinese, titolare attraverso prestanome di tre ditte di abbigliamento a Prato, con produzioni destinate anche a brand italiani, è finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettr ... ansa.it