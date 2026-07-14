Pompei al via la quinta edizione dell’Entropia Beer Fest

Notizia in breve

A Pompei è iniziata la quinta edizione dell’Entropia Beer Fest, un evento di cinque giorni dedicato alla birra artigianale, alla musica dal vivo e alla gastronomia locale. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e prevede degustazioni di birre artigianali, esibizioni musicali e iniziative di solidarietà. Sono presenti numerosi espositori e artisti, mentre l’affluenza di pubblico è cresciuta rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione si concluderà nel fine settimana.