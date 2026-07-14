Pompei al via la quinta edizione dell’Entropia Beer Fest
A Pompei è iniziata la quinta edizione dell’Entropia Beer Fest, un evento di cinque giorni dedicato alla birra artigianale, alla musica dal vivo e alla gastronomia locale. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e prevede degustazioni di birre artigianali, esibizioni musicali e iniziative di solidarietà. Sono presenti numerosi espositori e artisti, mentre l’affluenza di pubblico è cresciuta rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione si concluderà nel fine settimana.
Cinque giorni tra birra artigianale, grande musica e solidarietà con la quinta edizione, a Pompei, dell’Entropia Beer Fest. Prende il via a Pompei la quinta edizione dell’Entropia Beer Fest, l’appuntamento estivo che unisce la cultura della birra artigianale, la gastronomia del territorio e la musica dal vivo. La manifestazione si aprirà mercoledì 15 luglio e si concluderà domenica 19 luglio nella cornice dello Sharing Art, lo spazio culturale situato in via Civita 5A, a breve distanza dagli Scavi archeologici. L’edizione 2026 si presenta con un’offerta strutturata per intercettare gli appassionati del settore e un pubblico trasversale. Saranno venticinque le spine attive stabilmente per l’intera durata dell’evento, garantendo una selezione accurata di produzioni artigianali. 🔗 Leggi su 2anews.it
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Entropia Beer Fest: a Pompei la quinta edizione tra gusto, musica e impegno sociale Appuntamento dal 15 al 19 luglio: tutte le info nei commenti facebook
Pompei, al via la quinta edizione dell’Entropia Beer FestPompei: quinta edizione dell'Entropia Beer Fest 2026, appuntamento estivo che unisce la cultura della birra artigianale, la gastronomia del territorio e la musica dal vivo. ilgazzettinovesuviano.com