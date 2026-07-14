Pogacar sorride dopo la tappa 10 del Tour | Due anni fa Vingegaard mi ha battuto

Notizia in breve

Durante la decima tappa del Tour de France 2026, Pogacar ha conquistato la sua terza vittoria in questa edizione, la 24esima in totale alla corsa e la sedicesima in questa stagione. Dopo l’arrivo, il ciclista ha sorriso e ricordato che due anni fa era stato battuto da un avversario. La tappa si è svolta nelle Lioran, in Francia.