Pogacar sorride dopo la tappa 10 del Tour | Due anni fa Vingegaard mi ha battuto
Durante la decima tappa del Tour de France 2026, Pogacar ha conquistato la sua terza vittoria in questa edizione, la 24esima in totale alla corsa e la sedicesima in questa stagione. Dopo l’arrivo, il ciclista ha sorriso e ricordato che due anni fa era stato battuto da un avversario. La tappa si è svolta nelle Lioran, in Francia.
Le Lioran (Francia), 14 luglio 2026 - Quando di mezzo c'è Tadej Pogacar i record e i numeri vanno aggiornati quasi a cadenza quotidiana: quella arrivata in occasione della tappa 10 è la terza vittoria al Tour de France 2026, la 24esima totale alla Grande Boucle e la 16esima in stagione. Poi c'è il lunghissimo regno in maglia gialla, che sale a 60 giorni totali: dopo il sorpasso a Chris Froome, per lo sloveno c'è l'aggancio a Miguel Indurain. Passa quindi quasi in cavalleria l'ennesimo giro di vite data alla classifica generale, che vede un ulteriore incremento su tutti i rivali: in primis Jonas Vingegaard, uno che nel 2024 proprio a Le Lioran aveva vissuto un pomeriggio di ben altro sapore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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