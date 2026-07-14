Venerdì 17 luglio, a Grado, è partita la prima data estiva del “BLOOOM TOUR” dei Planet Funk, in occasione del Grado Summer Festival. La band, attiva da oltre 25 anni, è uno dei nomi più riconosciuti della scena dance ed elettronica italiana a livello internazionale. La tournée proseguirà con altri concerti durante l’estate.

GRADO (GO) – Prende ufficialmente il via venerdì 17 luglio da Grado, in occasione del Grado Summer Festival, la nuova serie di appuntamenti estivi del “BLOOOM TOUR” dei PLANET FUNK, il collettivo che da oltre 25 anni rappresenta uno dei nomi più iconici e influenti della scena dance ed elettronica italiana a livello internazionale. Dopo il grande successo delle date europee che, lo scorso maggio hanno registrato il sold out in tutte le venue toccate tra Madrid, Amsterdam, Londra, Barcellona, Bruxelles e Berlino, i PLANET FUNK sono pronti a tornare dal vivo in Italia, portando il loro sound sui palchi di alcuni dei festival e delle rassegne più importanti dell’estate 2026. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Planet Funk, parte da Grado venerdì 17 luglio la prima data estiva del “Blooom Tour”

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