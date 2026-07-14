Durante gli Europei su pista Juniores e Under 23 a Cottbus, la squadra italiana ha conquistato 27 podi su 44 gare, evidenziando la presenza di molti atleti competitivi.

Gli Europei su pista Juniores e Under 23 di Cottbus hanno confermato la forza del movimento italiano. La Nazionale azzurra ha chiuso con 27 podi su 44 gare, un dato che racconta non solo la qualità dei singoli, ma anche la profondità del gruppo. Il bilancio complessivo evidenzia una crescita trasversale: 6 medaglie dalle Donne Juniores, 9 dagli Uomini Juniores, 4 dalle Donne U23 e 8 dagli Uomini U23. Numeri che certificano un lavoro costruito nel tempo, non un exploit isolato. Il dato più interessante riguarda la distribuzione dei risultati. L’Italia non ha brillato soltanto nell’endurance, settore tradizionalmente forte e capace di portare 18 medaglie, ma anche nella velocità. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Pista azzurra, il futuro è già qui: l’Europeo premia il lavoro della FCI

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