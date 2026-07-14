PIL Sud +7,7% Napoli traina la crescita

Il PIL del Sud Italia è aumentato del 7,7% dal 2019 al 2024, rispetto al 5,8% dell’intera nazione. Nel 2024, l’incremento regionale è stato dello 0,7%. Napoli ha contribuito in modo significativo alla crescita complessiva. Le previsioni indicano un rafforzamento nel 2026 con l’attuazione del PNRR.

Tempo di lettura: 2 minuti Più 7,7% contro 5,8%. Dal 2019 al 2024 il PIL del Sud Italia è cresciuto più della media nazionale. E nel 2024 il Mezzogiorno segna +0,7%, con prospettive di rafforzamento nel 2026 grazie all’attuazione del PNRR. A certificarlo è il Check-up Mezzogiorno 2025 realizzato da Confindustria e SRM. Il rapporto fotografa un’area in “progressivo rafforzamento strutturale”. L’indice sintetico dell’economia meridionale nel 2025 sale a 641,9, posizionandosi tra Centro a 666,5 e Nord a 630. A Napoli la spinta arriva da un mix nuovo: innovazione, università, imprese e investimenti. La città ha costruito un circolo virtuoso tra grandi aziende, atenei e istituzioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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