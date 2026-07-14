Durante l’estate, la temperatura del suolo di Piazza Risorgimento raggiungeva i 52 gradi. Fino all’ultima ristrutturazione, realizzata in occasione di un evento religioso, la piazza offriva un’area di sollievo dal caldo per i residenti di via Ottaviano, via Cola di Rienzo e zone vicine. La modifica dello spazio pubblico ha modificato le condizioni di frescura precedenti, che permettevano una pausa ristoratrice prima di tornare a casa.

In estate fa caldo, e faceva caldo anche un secolo fa. Ma fino all’ultima ristrutturazione della piazza, in occasione del giubileo, gli abitanti di Prati, di via Ottaviano, via Cola di Rienzo e strade limitrofe, trovavano in Piazza Risorgimento un oasi di freschezza, per una pausa rigenerativa prima di affrontare il ritorno a casa. Piazza Risorgimento mezzo secolo fa era ricoperta da alberi frondosi che mettevano il freno alla calura. Poi, con lavori infiniti, prima hanno abbattuto tutti gli alberi dell’isola verso le mura vaticane per arrivare a desertificare infine anche l’isola verso Cola di Rienzo, sostituendo il verde delle aiuole con il grigio dei sampietrini tolti da via Ottaviano e delle brutte mattonelline di cemento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Piazza Risorgimento, 52 gradi al suolo. Era un’oasi di freschezza

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