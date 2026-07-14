Piazza del Plebiscito a Napoli svolta vicina | Nuova illuminazione pronta nel 2027
I lavori per la nuova illuminazione di Piazza del Plebiscito a Napoli inizieranno a fine estate e saranno completati entro la prima metà del 2027. La progettazione, affidata a un’azienda di illuminotecnica internazionale, vede come firma il campano Filippo Cannata. La riqualificazione riguarda l’installazione di nuove luci per valorizzare la piazza storica. La conclusione dei lavori è prevista tra circa due anni.
Finalmente si accende Piazza del Plebiscito: i lavori per le nuove luci inizieranno a fine estate ed entro la prima metà del 2027 saranno ultimati. Il progetto è quello di una firma internazionale dell’illuiminotecnica, Filippo Cannata, campano originario di Benevento. Decenni di discussioni e scontri ideologici su se e come illuminare il luogo più iconico di Napoli hanno frenato lo sviluppo della Piazza, ma ora tutto si concretizza. Una campagna storica de Il Mattino quella di dare vita a quel luogo. Il progetto è promosso dall’Agenzia del Demanio in sinergia con il Comune, il Ministero della Cultura, il Fondo Edifici di Culto e la Città Metropolitana. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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