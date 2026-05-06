L’attaccante ha commentato pubblicamente il mancato trasferimento al Milan, manifestando delusione per quanto accaduto nel mercato di gennaio. Ha spiegato di aver avuto aspettative diverse e di essere rimasto sorpreso dalla situazione. La sua presa di parola arriva dopo settimane di silenzio, offrendo una versione dei fatti direttamente dall’atleta. La discussione sulla sua situazione contrattuale e le trattative di mercato continuano a tenere banco nel mondo del calcio.

di Francesco Spagnolo Mateta, l’obiettivo della Juve è ritornato a parlare del suo mancato passaggio al Milan esprimendo la delusione per quanto successo a gennaio. Il calciomercato è fatto di sogni che si realizzano e di trattative che si trasformano in ferite aperte. A distanza di mesi dalla concitata finestra invernale, emerge un retroscena che scuote l’ambiente rossonero: la profonda amarezza di Mateta per il suo approdo mancato a Milanello. Quello che doveva essere il colpo di scena per rinforzare l’attacco si è trasformato in un “giallo” che ha segnato la carriera della punta francese. L’attaccante del Crystal Palace, oggi autentico trascinatore in Premier League, era stato individuato dalla dirigenza milanista come l’innesto ideale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mateta, l’obiettivo della Juve rompe il silenzio: cosa ha detto sul mancato passaggio al Milan. Le sue parole

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