Una donna di 30 anni è stata rimproverata da un turista mentre si trovava davanti alla propria abitazione. Il turista le ha urlato e l'ha rimproverata per l'abbigliamento, che includeva shorts e canottiera. La donna ha dichiarato di essersi sentita umiliata durante il confronto. L'episodio è avvenuto nel centro di un comune della provincia di Lecco. Nessun intervento delle forze dell'ordine è stato segnalato.

Pescate (Lecco), 14 luglio 2026 – Rimproverata sulla soglia di casa propria per come era vestita, cioè in shorts e canottiera. A essere redarguita è stata una giovane mamma di 30 anni di Pescate, aggredita con veemenza a gesti e urla in una lingua a lei incomprensibile da un ospite dell’Oman di un B&B proprio di fronte alla sua abitazione, in centro del paese. “ Ho sentito urlare, mio marito con i nostri bimbi piccoli era fuori, mi sono preoccupata e così mi sono affacciata alla porta – racconta la trentenne –. Indossavo pantaloncini corti e una canottiera, nulla di succinto né di volgare. Appena mi ha visto, quell’uomo mi ha squadrato da capo a piedi, guardandomi malissimo, peggio di un pastore tedesco da guardia, e ha cominciato a gridare e gesticolare, indicandomi e mimando il mio abbigliamento”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pescate, trentenne in short rimproverata da un turista per il suo abbigliamento: “Urla e rimproveri per com’ero vestita, mi sono sentita umiliata”

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