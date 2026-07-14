Perisic l’usato sicuro Biasin tra idea e provocazione | per sostituire Dumfries!
Fabrizio Biasin ha suggerito su X di considerare Ivan Perisic come possibile sostituto di Denzel Dumfries all’Inter. La squadra cerca un rinforzo per la fascia destra, dopo la partenza o l’assenza del giocatore olandese. La proposta del giornalista viene interpretata come una provocazione o una soluzione di esperienza già nota. La società sta valutando diverse opzioni per completare il reparto, senza aver ancora ufficializzato scelte definitive.
di Stefano Cori Perisic all’Inter? Fabrizio Biasin con un post su X lancia una grande provocazione. Il giornalista andrebbe sull’usato sicuro. L’Inter è alla disperata ricerca di un sostituto per Denzel Dumfries. Sono saltati sia il piano A che il piano B, prima Marco Palestra e poi Anan Khalaili. Tra scippi di mercato e anche un po’ di sfortuna, la dirigenza nerazzurra è rimasta ancora a mani vuote. Per questo Fabrizio Biasin ha rilanciato un nome che sicuramente farà discutere, ma che allo stesso tempo potrebbe scaldare il cuore dei tifosi. Ossia quello di Ivan Perisic! LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER IL POST DI BIASIN – Inter, esterno destro: Marco Palestra era il piano A, Khalaili il piano B (ritenuto all’altezza del piano A e sfortunatissimo per evidenti motivi). 🔗 Leggi su Internews24.com
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